Terni, borgo Rivo: sfonda con la testa il vetro di un’auto in sosta

Incidente nel pomeriggio di venerdì in via del Rivo, a Terni, a poche decine di metri da Il Polo. Un ternano di 40 anni (A.P. le sue iniziali) in sella ad una bicicletta, è finito contro una Volkswagen Up! ferma in sosta, di proprietà di una donna, sfondando il lunotto posteriore del veicolo con la testa. L’uomo, inizialmente allontanatosi dal punto del sinistro, è poi tornato sul posto sanguinante, spiegando agli agenti della polizia Locale di Terni – sono intervenuti la I sezione territoriale di borgo Rivo e l’ufficio incidenti – la propria versione dei fatti. Ovvero che l’incidente sarebbe stato l’esito di una lite con un altro utente della strada, iniziata alcune centinaia di metri prima. Alla polizia Locale ha spiegato che questo automobilista, alla fine lo avrebbe ‘stretto’ sulla destra con il proprio veicolo, facendolo finire contro quello in sosta, danneggiato in seguito al violento impatto. Il 40enne ha rifiutato i soccorsi del 118 e probabilmente si recherà autonomamente al pronto soccorso del ‘Santa Maria’. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti del comando di corso del Popolo sulla dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su