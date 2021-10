Terni, Brenta-Piave: incidente senza feriti ma è l’ennesimo

Ancora un incidente stradale, questa volta senza feriti, al temuto incrocio fra viale Brenta e via Piave, a Terni. L’ultimo è accaduto sabato mattina ed ha coinvolto due autovetture: un’Alfa Romeo proveniente da viale Brenta e condotta da una donna di 42 anni ed una Citroen C3 che procedeva lungo via Piave, con al volante un uomo di 84 anni. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. L’episodio riporta l’attenzione su un incrocio stradale fra i più pericolosi del centro urbano e dove la segnaletica – pur giustificata da ciò che afferma il Codice della Strada – lascia a desiderare, in particolare in relazione alla frequenza di incidenti stradali che vi accadono.

