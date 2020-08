Terni, bretella Ast-San Carlo: tempo di firme

Sarà firmata lunedì mattina nella sede regionale del Centro multimediale la convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni – preparata nei mesi scorsi – per la realizzazione del collegamento viario tra lo stabilimento di Ast e la Terni-Rieti all’altezza dello svincolo per San Carlo. L’obiettivo è il completamento entro il 2022: la sottoscrizione vedrà protagonisti il sindaco Leonardo Latini – con lui anche la ‘titolare’ dei lavori pubblici in giunta, Benedetta Salvati – e l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche.

BRETELLA AST-SAN CARLO: LA CONVENZIONE

«COMPLETATA ENTRO IL 2022». OPERA DA OLTRE 2,5 MILIONI

VARIANTE PARZIALE AL PRG E VINCOLI ESPROPRIATIVI: LE PRESCRIZIONI

PRISCIANO, LE OSSERVAZIONI E LE CONTRODEDUZIONI