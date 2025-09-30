di S.F.

‘Sfida’ tutta perugina per l‘appalto legato al servizio della progettazione della futura bretella di collegamento tra vocabolo Staino e Pentima, a Terni. C’è la nomina della commissione per la valutazione delle proposte pervenute a palazzo Spada.

Delle dieci società invitate, solo in due hanno risposto: la Abacus srl di Paciano e la Sintagma srl di Perugia. A giudicare saranno il presidente della commissione Paolo Grigioni (dirigente all’ambiente del Comune), il funzionario con elevata qualificazione Matteo Bongarzone e il collega – nonché Rup del complesso iter – Leonardo Donati. L’importo stimato è di poco superiore ai 218 mila euro.