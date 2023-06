Terni, bretella via Urbinati: si va di variante

di S.F.

C’è una novità di natura tecnica nell’ambito della realizzazione – si parla del I stralcio da 1,5 milioni di euro – del collegamento tra via Urbinati e piazzale Bianchini Riccardi a Terni. C’è infatti la diminuzione dell’importo contrattuale originario per 16.500 euro a causa dell’input della Esseti srl, la società che sta facendo i lavori.

FEBBRAIO 2023, SI RIPARTE: ESSETI IN AZIONE

Il motivo

La variazione percentuale supera di poco l’1%. Bene, ma come mai? Già a metà aprile la società ha proposto a palazzo Spada una proposta di variazione migliorativa di «sua esclusiva ideazione e comportanti diminuzione dell’importo originario dei lavori». Il motivo è legato all’ottimizzazione generale delle lavorazioni per arrivare al risultato. A due mesi è giunto l’ok dopo l’approvazione del direttore dei lavori Stefano Carloni e del Rup, il dirigente Piero Giorgini. In estrema sintesi si parla di soluzioni tecniche che riguardano singoli aspetti dell’opera senza modificare il progetto originario. L’ultimazione dell’appalto è prevista per dopo l’estate.