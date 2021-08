Ci sarebbero cause del tutto accidentali all’origine del fatto accaduto all’alba di martedì – intorno alle ore 5 – in via Libertini, a Terni. Un’autovettura parcheggiata sotto ai palazzi della zona, ha preso fuoco. Le fiamme, decisamente alte, hanno coinvolto e danneggiato anche un furgone adiacente. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Terni che hanno domato il rogo e ripristinato le condizioni di sicurezza.

