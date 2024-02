Terni: brucia autocarro a Gabelletta. Scatta l’intervento del 115

Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella serata di lunedì a Gabelletta, dove alcuni passanti avevano segnalato un chiarore e una colonna di fumo, pensando subito che fosse in atto un incendio. E in effetti stava bruciando un autocarro ‘ricoverato’ sotto una struttura in ferro: quando il personale del 115 è giunto sul posto, il mezzo era già avvolto dalle fiamme nella parte anteriore. Il rogo è stato subito spento, evitando l’estensione ad alcune suppellettili presenti nelle vicinanze. Nell’accaduto non risultano feriti.

