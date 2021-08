Terni, bruciano rifiuti a Maratta: fiamme alte e densa nube nera

Fiamme alte e un denso fumo nero visibile a chilometri di distanza, legato al violento incendio scoppiato giovedì pomeriggio fra Maratta e Sabbione, a Terni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni con più squadre e mezzi per domare il rogo. Dell’accaduto è stata interessata anche Arpa Umbria per le eventuali conseguenze ambientali. Presenti anche le forze dell’ordine – polizia Locale, polizia di Stato e carabinieri – che hanno temporaneamente chiuso la strada per ragioni di sicurezza e stanno presidiando la zona.

Aggiornamento ore 17.45

I vigili del fuoco di Terni stanno operando all’interno del sedime dell’inceneritore, nella zona in cui vengono differenziati e smaltiti i rifiuti. A prendere fuoco è stato un nastro trasportatore ed i rifiuti – soprattutto carta e plastica – contenuti in un capannone. Gli uomini del 115 stanno operando con cinque mezzi e tutti gli uomini disponibili. La nube nera si sta lentamente dissolvendo e la situazione viene definita ‘sotto controllo’.

Articolo in aggiornamento