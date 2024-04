Terni, buche e strade: «Dov’è la manutenzione promessa?»

del Movimento 5 Stelle Terni

Claudio Fiorelli (consigliere comunale) e Gruppo territoriale Terni

Mentre il sindaco Bandecchi e il vicesindaco Corridore trascorrono il tempo in camper lontano da Terni, girando per le strade di altre città italiane per la campagna elettorale del loro partito, per i ternani percorrere le strade della loro città è sempre più impossibile.

Tra buche, cedimenti, distacchi dei manti d’usura che compaiono a sorpresa ogni giorno tanto nelle arterie principali quanto nelle vie secondarie e periferiche e che si estendono sia in larghezza che in profondità, soprattutto a seguito di eventi meteorologici come piogge e cali termici, la situazione sta diventando sempre più drammatica e pericolosa. Le voragini si formano anche laddove c’erano i rattoppi più recenti (vedi la situazione, tra le tante, di piazzale Bosco) nonostante le promesse della giunta comunale che con l’utilizzo dell’asfalto a caldo non ci sarebbe stato più bisogno di correre continuamente dietro alle emergenze.

Al contrario sembra che dove ci sono i rattoppi la situazione sia nettamente peggiore. Da tempo ascoltiamo la solita litania di promesse e annunci, dall’utilizzo dell’asfalto a caldo all’acquisto della macchina asfaltatrice, fresatrice e altre attrezzature varie per ‘internalizzare’ il servizio ma è evidente che vista l’obsolescenza della rete viaria comunale il rattoppo o la riparazione delle buche rappresenta una soluzione che non risolve il problema, ma sembra anzi aggravarlo.

Non pretendiamo che in un anno si risolva un problema che la città si trascina da diversi lustri, ma senza dubbio è necessario procedere alla programmazione di un piano di manutenzione straordinario. Lo scorso 30 ottobre 2023 il vicesindaco Corridore intervenendo ‘a sorpresa’ durante la seduta della terza commissione aveva detto che la programmazione era in fase di studio e presto ci sarebbe stata la possibilità di condividere gli interventi da fare.

A distanza di mesi è ora di passare dalle parole ai fatti. Per questo il Movimento 5 Stelle ha depositato un’interrogazione per chiarire se il piano di interventi di manutenzione straordinaria preannunciato dal vicesindaco lo scorso sia stato definito e quale sia il cronoprogramma per l’attuazione dello stesso.