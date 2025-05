di S.F.

Interventi inderogabili «per la presenza di erosioni, avvallamenti e buche di consistenti dimensioni e profondità tali da poter arrecare potenziali pericoli per gli utenti della strada». Da eseguire nel più breve tempo possibile: questa la ragione che ha portato la Provincia di Terni a firmare un acquisto da 13.600 sacchi da 25 chili l’uno di conglomerato bituminoso a freddo. Totale? 340 tonnellate.

Si parla di un esborso complessivo – Iva compresa – da 48.116 euro a favore di una ditta narnese, la Scb srl di Narni. A firmare è il direttore dell’area tecnico patrimoniale Marco Serini. «Il personale stradale – viene specificato – operante presso gli otto Circoli stradali provinciali, al fine di mantenere la percorribilità della rete stradale di competenza in condizioni di sicurezza con continuità ed efficienza, effettua interventi di manutenzione ordinaria per la sistemazione del piano viabile mediante utilizzo di conglomerato bituminoso a freddo per ricarichi e risagomature». C’è dunque il via libera riguardante le arterie provinciali e regionali. Il procedimento amministrativo era stato attivato il 9 aprile scorso.