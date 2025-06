«Allo stato attuale le dimensioni della sezione stradale della via sono tali da non consentire lo stazionamento delle autovetture in entrambi i lati. Per cui, al fine di garantire l’agevole transito dei veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea, è necessario vietare la fermata sul lato sinistro». Questa la ragione dell’ordinanza firmata a Terni per via Castello. Cambia la viabilità.

Tutto è nato da una nota del 9 aprile scorso di Busitalia che, dopo numerose segnalazioni del personale viaggiante, «ha richiesto interventi migliorativi della segnaletica stradale tendenti a garantire il corretto svolgimento del servizio Tpl nel Comune di Terni». Si tratta in particolar modo di provvedimenti limitativi «alla sosta in via Castello nel tratto compreso tra le intersezioni con via del Comune Vecchio e vico dei Maniscalchi, lato sinistro». Scatta dunque per tutti i veicoli il divieto di fermata nel tratto citato sopra. La firma è del dirigente Federico Nannurelli.