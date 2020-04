Terni, cade in casa: grave un 66enne

Incidente domestico nel pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 17, in un’abitazione di Lungonera Savoia, a Terni. Un uomo di 66anni è caduto – battendo violentemente la testa – mentre stava utilizzando una scala pieghevole. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto si sono portati anche i carabinieri del Nor di Terni e i vigili del fuoco del comando provinciale. Da quanto si apprende l’uomo è stato ricoverato con riserva di prognosi in ragione del grave trauma cranico riportato nella caduta.

