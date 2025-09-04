Incidente stradale autonomo nella prima serata di mercoledì in via Eroi dell’Aria, a Terni, lungo la ‘discesa’ che conduce in viale Borzacchini e che è spesso teatro di eventi simili. Un 32enne residente a Terni – Q.F. le sue iniziali – in sella ad uno scooter Aprilia cc124, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito a terra. Soccorso dagli operatori del 118, è stato condotto in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del Nucleo radiomobile e dell’Ufficio incidenti. Con loro, gli addetti di Area Sicura per le operazioni di messa in sicurezza.