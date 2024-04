Terni: camminate ‘metaboliche’ fra parchi e natura. Riparte ‘In Fitness’

Come da due anni a questa parte, torna l’allenamento outdoor di ‘In Fitness Terni’. Una camminata metabolica rigorosamente a ritmo di musica, fra parchi e percorsi naturali. Gli scenari sono quelli de La Passeggiata, dei parchi di viale Trento e Cardeto, ma anche i percorsi lungo le sponde del fiume Nera in Valnerina e a Narni con le ‘Gole del Nera’. A ciascun partecipante verranno date delle cuffie (sanificate dopo ogni utilizzo), dove verrà trasmessa della musica e dove l’istruttore – Leonardo – darà comandi e correzioni. Si tratta di un istruttore certificato ‘Walking Program’ che mette in atto tutti i protocolli indoor, nell’outdoor. La camminata dura normalmente un’ora: il riscaldamento, di circa dieci minuti, è seguito da una camminata con blocchi di esercizi di tonificazione. Successivamente viene svolto un defaticamento in modo da portare il cuore ad una frequenza cardiaca tra il 50/59% dell’Fcmax, così da effettuare in modo corretto i 10 minuti di stretching, la parte finale e fondamentale di ogni allenamento. I protocolli normalmente trattati sono dimagrimento, contrasto alla Pefs (cellulite) ed Intervarl Training. Quest’anno però ‘In Fitness’ non sarà solo camminata ma porterà nei parchi il famoso allenamento Tabata: un allenamento di 20 minuti, tutto a corpo libero, dove l’allievo dovrà dare il massimo. Per info e prenotazioni – anche da parte di qualsiasi istruttore di fitness che abbia idee e voglia di partecipare agli eventi – è possibile seguire i canali social (Facebook/Instagram) o contattare il numero 339.5956767. ‘In Fitness’ non si lega solo ai mesi più caldi: una domenica al mese, grazie al progetto, lo sport arriva all’interno dei borghi più belli del territorio ternano. Si tratta di eventi con un numero massimo di 25 persone, pieni di attività come Zumba, Pound, Circ Mobily etc. Il prossimo appuntamento sarà domenica 14 aprile a San Gemini alle ore 10.

LE FOTO