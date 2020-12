Terni, Campagna al vertice di Bcc Credito Toscana-Umbria

Nomina di prestigio per Carmelo Campagna, commercialista, presidente dell’Ordine di Terni e numero uno di Gepafin: dal 1° gennaio sarà presidente, al posto di Palmiro Giovagnola, di Banca Centro Credito Cooperativo Toscana-Umbria, l’istituto nato dalla fusione tra le ex Bcc Umbria e Banca Cras. L’annuncio è stato dato mercoledì a Moiano di Città della Pieve, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare gli avvicendamenti. Campagna è consigliere e membro del comitato esecutivo di Bcc Credito Toscana-Umbria e vanta una lunga esperienza nel settore bancario e del credito.

Condividi questo articolo su