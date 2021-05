Campeggio Marmore, bando approvato: area coinvolta e polizza

di S.F.

Il via libera dalla giunta comunale alla predisposizione era arrivato lo scorso 7 maggio e ora a distanza di tre settimane il bando per l’affidamento quinquennale del campeggio di Marmore è stato ultimato. C’è l’approvazione del documento per la concessione in uso e gestione con prezzo a base d’asta annuo da 9 mila euro: prevista la pubblicazione a stretto giro. A seguire la vicenda sarà la dirigente delle attività finanziarie di palazzo Spada, Grazia Marcucci

IL BANDO APPROVATO PER IL CAMPEGGIO (.PDF)

LA MANIFESTAZIONE DI FEBBRAIO: «PERSO TEMPO»

Il bando e la zona a rischio frana R2



Si tratta di una concessione ‘ponte’ – la storia è nota, serve una variante al Prg per la sistemazione definitiva dell’area – per consentire la riapertura nella location già utilizzata negli ultimi decenni. Nel bando viene specificato che «è fatto divieto di sub-concedere a terzi l’uso e la gestione degli immobili oggetto di concessione» e il concessionario «potrà eseguire sugli edifici esistenti e sulle aree scoperte del campeggio esterne dalla zona a rischio di frana R2, esclusivamente gli interventi edilizi dell’articolo 59 legge regionale 1/2015 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo), gli interventi dell’articolo 7 c. 1 lett e) punto 5) della legge regionale 1/2015 e le opere pertinenziali». Il canone sarà da versare in due rate semestrali.

DOPO MESI DI POLEMICHE ARRIVA IL VIA LIBERA DALLA GIUNTA. I DETTAGLI

La polizza assicurativa. Particelle Comune e Ast

L’aggiudicatario dovrà contrarre una specifica polizza assicurativa approvata dal Comune: «Dovrà coprire i beni in concessione da ogni e qualsiasi evento che abbia a verificarsi per un valore convenzionale di 157 mila euro». L’area coinvolta riguarda particelle di proprietà del patrimonio indisponibile dell’amministrazione e ulteriori che fanno capo all’Ast: in totale si parla di circa 9.700 metri quadrati, la maggior parte dei quali fanno riferimento ai terreni (oltre 9.000 metri quadrati). L’apertura dovrà essere garantita almeno nel periodo maggio-ottobre. Per quest’anno – almeno per i primi mesi – non se ne parla.