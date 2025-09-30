di S.F.

Si farà davvero? Difficile dirlo al momento. Fatto sta che, in ogni caso, il percorso è lungo. Il Comune di Terni ha formalmente istituito il gruppo di lavoro interdirezionale per analizzare ed approfondire i «profili giuridici, tecnici, amministrativi ed economici in previsione della possibile realizzazione di un campo da golf con 18 buche». Posizionato tra Piediluco e il territorio comunale di Labro.

Il gruppone sarà praticamente composto da quasi tutta la squadra dirigenziale considerando che solo in tre non ne faranno parte. Il coordinamento è nelle mani del direttore generale Claudio Carbone, c’è anche il segretario comunale Iole Tommasini. Per la valutazione dei vari aspetti sono tirati dentro il dirigente al turismo e servizi digitali Andrea Zaccone, alla pianificazione territoriale/edilizia privata/attività produttive Claudio Bedini, ai lavori pubblici Piero Giorgini, al governo del territorio Federico Nannurelli, all’ambiente/energia Paolo Grigioni, alle risorse finanziarie/governo societario Grazia Marcucci, allo sport Francesco Saverio Vista e, a chiudere il cerchio, Claudio Filena per lo sviluppo economico.

Filena è anche il responsabile del procedimento. Il team dovrà far emergere in una relazione «anche le possibili soluzioni tecnico-gestionali percorribili e i relativi tempi di realizzazione». In ogni caso ci saranno altre figure coinvolte, vale a dire le elevate qualificazioni degli uffici indicati. Il gruppo è stato indicato in questo momento dopo una riunione del 17 settembre. Si ‘salvano’ dall’ulteriore lavoro Donatella Accardo (welfare), Gioconda Sassi (polizia Locale) e Cataldo Renato Bernocco (affari istituzionali).