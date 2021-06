Terni, Campofregoso: «È tornato l’incubo del circolo privato»

di Fra.Tor.

«Con la ‘zona bianca’ e la riapertura dei locali per noi è tornato l’incubo. Non dormiamo più, nessuno ci ascolta e nessuno ci aiuta». I residenti di viale Campofregoso, dopo qualche mese di pace, tornano ad essere esasperati nei riguardi di un circolo privato aperto da un paio d’anni all’incrocio tra viale Campofregoso e via del Raggio Vecchio.

I precedenti

«Al titolare di questo circolo – raccontano i residenti – due anni fa, dopo le nostre proteste relative a schiamazzi, liti e soggetti costantemente ubriachi specie di notte, era stata sospesa la licenza perché il locale era, appunto, frequentato da persone pregiudicate con precedenti. Ma poco dopo il circolo ha riaperto. A gennaio 2020, un’altra sospensione, a causa di una rissa e poi il Covid che ha costretto tutte le attività alla chiusura».

«È tornato l’incubo»

«In tutti questi mesi, fortunatamente, siamo stati tranquilli, ma ora è tornato l’inferno: musica ad alto volume fino a tarda notte dal giovedì alla domenica, urla e schiamazzi di persone ubriache che orinano su serrande, negozi e portoni di abitazioni vicine. Siamo costretti a dormire due ore per notte, non ne possiamo più. Ogni sera chiamiamo le forze dell’ordine che dopo un rapido controllo dei vari documenti se ne vanno e tutto ricomincia. Abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti. Noi, come già fatto due anni fa, presenteremo un esposto, ma il sindaco deve intervenire».