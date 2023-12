Terni, Campomicciolo: 43enne trovato senza vita in casa

Tragica scoperta nella mattinata di giovedì in un’abitazione di via Campomicciolo, a Terni. Un 44enne di Terni – M.F. le sue iniziali – è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto, allertati dai familiari dell’uomo che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, si sono portati i vigili del fuoco per l’accesso nell’appartamento e gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne, avvenuto – sembra – per cause naturali. Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Terni per gli accertamenti di rito.

