Terni, Campomicciolo e via Murri: un degrado che irrita i cittadini

Una situazione di degrado che abbraccia più aspetti e che i residenti di via Murri a Terni, sono sempre meno disposti a sopportare. Perché con il passare dei mesi – denunciano – nulla è migliorato, anzi. Le lamentele riguardano tanto le condizioni del manto stradale – pieno di buche e in alcuni punti quasi sconnesso -, quanto il verde – in alcuni tratti il senso di abbandono è evidente – e infine anche il generale degrado che caratterizza la zona. Protesta, questa, a cui si aggiunge anche quella di alcuni cittadini che vivono e transitano nella vicina via Campomicciolo, dove un grosso abete – presente in un’area privata – invade buona parte della strada e viene ritenuto anche pericolante. Più lettere sono state inviate al Comune e ai diretti interessati, ma finora nulla si è mosso.

