di S.F.

Riqualificazione del camposcuola ‘Casagrande’, non soli fondi dal Pnrr e dalla fondazione Carit per il maxi intervento – alla fine dei giochi, tra tutto, si sfioreranno i 3 milioni – sull’area per l’atletica leggera a Terni. Palazzo Spada ha accertato lunedì i 229 mila euro provenienti dalla Regione per la realizzazione della barriera acustica-verde. Si tratta di uno degli intervento del Psus, vale a dire il ‘Programma di sviluppo urbano sostenibile’ con fondi Fesr e Fse 2021-2027.

TUTTI I PROGETTI PREVISTI CON AGENDA URBANA

In realtà la cifra totale per la barriera – l’obiettivo principale è la riduzione dell’esposizione al rumore – è di 279.437 perché di mezzo c’è anche il cofinanziamento comunale. Cosa è previsto nel dettaglio? «La realizzazione della barriera verde – si legge – rappresenta un’infrastruttura lineare per il miglioramento della qualità ambientale urbana. L‘inverdimento consentirà poi l’incremento della biodiversità fornendo anche un nuovo habitat per insetti e uccelli. La barriera integrerà altresì la riqualificazione paesaggistica del campo di atletica, migliorando il benessere dei fruitori che saranno protetti dalla strada, sorgente di inquinamento acustico, e contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria».

‘VIVI TERNI’: LA CONVENZIONE REGIONE-COMUNE PER L’ATTUAZIONE

Nel dettaglio la barriera sarà con combinazione «di una soluzione di verde tecnologico lineare, rappresentato da un muro verde prefabbricato che si sviluppa per circa 70 metri nella parte centrale del campo di atletica e sul quale si inserisce un sistema di specie vegetali tappezzanti quali Hedera helix, Parthenocissus quinquefolia,

Partenocissus tricuspidata, Lonicera caprifolium. Ed un fronte di circa 140 metri lineari, composto da una barriera vegetale di alberi di prima e seconda grandezza, principalmente a foglia larga». Sarà posizionata lungo il versante su viale Aleardi.

«La porzione di barriera – viene evidenziato nel documento progettuale – rappresentata dal sistema di verde tecnologico sarà composta da una struttura portante in metallo o altro materiale durevolea porzione di barriera realizzata con la formazione di un’area boscata densamente alberata, presenta uno sviluppo superficiale complessivo di circa 4.000 metri quadrati e comprenderà due corpi, intervallati dal muro vegetale e posti lateralmente alla pista di atletica». Per palazzo Spada infine «la posizione della barriera inoltre, in aggiunta a fornire un effetto diretto ai fruitori del campo di atletica, consentirà di attenuare il rumore stradale percepito sia nei giardini pubblici de La Passeggiata, lato via Guido Mirimao che nella porzione sud del parco Ciaurro». Non resta che attendere. Palla in mano al dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.