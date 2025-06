di S.F.

Torna a muoversi a livello amministrativo la situazione per la ristrutturazione del centro multimediale di Terni, utile alla trasformazione dell’area nel ‘Campus Briccialdi’. Il Comune è pronto a varare una manovra da 300 mila euro, pari al valore dei fondi messi a disposizione dalla Regione Umbria per il cofinanziamento.

L’esecutivo regionale – era il 13 luglio del 2023 – aveva infatti valutato positivamente la richiesta del Comune di cofinanziamento del progetto per un limite massimo di 300 mila euro. E ora viene individuato un primo lotto funzionale che sarà attuato direttamente da palazzo Spada. Ciò in base al progetto esecutivo che verrà redatto direttamente dai tecnici del conservatorio.

C’è dunque una doppia mossa. In primis la variazione al bilancio 2025-2027 e di conseguenza anche l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, come si legge nel documento firmato dal dirigente – che è anche responsabile del procedimento – Federico Nannurelli. C’è il parere positivo dei revisori dei conti e l’atto sarà discusso venerdì in III commissione, poi il passaggio in consiglio.