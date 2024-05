Terni, candle concert a Sant’Alò per aiutare la piccola Flavia

Un candle concert a supporto dell’associazione progetto Flavia per l’Ugdh. Andrà in scena giovedì 13 giugno – ore 21 – in una delle chiese più antiche di Terni, Sant’Alò: sarà illuminata da centinaia di candele. Per partecipare occorre prenotarsi al 328 7264984.

L’obiettivo

«Questa volta le candele – spiegano gli organizzatori – del candleconcert torneranno ad accendersi per illuminare non solo una delle più antiche chiese di Terni ma anche la speranza della ricerca. È bene mettere a disposizione ciò che si ha e ciò di cui si è capaci di fare per chi è meno fortunato, lotta e spera per il suo futuro. Sarà come tornare a rivivere quella stessa atmosfera che chissà quante volte altri hanno vissuto nei secoli passati in quella stessa chiesa. Sarà una imperdibile esperienza emozionale». Per partecipare si può anche compilare l’apposito form dalla pagina www.candleconcert.it o recandosi presso il negozio NewSinfony in galleria del corso. L’intero biglietto di ingresso servirà ad aiutare la ricerca sulla malattia genetica da deficit di Ugdh che ha colpito la piccola Flavia. «Nella giornata del concerto dalle ore 19 si potrà inoltre partecipare ad una introduzione alla architettura e storia della chiesa a cura dell arch. Andrea Cristofari. Una importante occasione per conoscere la storia di questo affascinante luogo».