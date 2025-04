Momenti concitati nella mattinata di sabato in piazzale Bosco, a Terni. Un cane – si tratterebbe, secondo testimoni, di un Amstaff – ha morso il proprio padrone. Da quanto appreso, l’uomo è stato attinto ad un braccio. Con l’animale particolarmente agitato, sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno medicato il ferito una volta che la polizia Veterinaria della Usl Umbri 2 è riuscita a rendere inoffensivo l’animale, poi portato via. Le operazioni, per ciò che attiene la viabilità ed eventuali rischi per i pedoni in transito, sono state supportate dal personale del Nucleo radiomobile della polizia Locale di Terni.

Annuncio Pubblicitario