Terni, Caos: con ‘Degustazioni musicali’ ecco Money, El Shazly e Angelini

Helen Money, Nadal El Shazly e Roberto Angelini. Sono tra i protagonisti dei prossimi eventi previsti al Caos di Terni con la rassegna di concerti ‘Degustazioni musicali’: gli appuntamenti sono fissati per il 6, 13 e 29 ottobre presso la sala Carroponte e lo studio 1. L’iniziativa è a cura di DeMu in collaborazione con Le Macchine Celibi, Suoni Inchiostro ed il contributo della fondazione Carit.

Si inizia il 6 ottobre

Venerdì 6 alle ore 21:30, si esibirà Helen Money, violoncellista e compositrice americana, che utilizza il suo strumento per accedere e incanalare le estremità delle emozioni umane, attraverso un’ampia manipolazione sonora e una serie di tecniche di pizzicamento e arco. Il suo nuovo album, Atomic, Chesley, evidenzia un audace passo in avanti grazie agli arrangiamenti minimalisti e rappresenta il suo lavoro più diretto ed emotivamente nudo fino ad oggi.

13 ottobre

Sempre all’interno della sala Carroponte, venerdì 13 alle ore 21:30, si esibirà Nadal El Shazly cantante e produttrice canadese, nota per le sue esibizioni impavide. Una voce di spicco nel mondo sotterraneo della musica elettronica della sua città natale, Il Cairo. Il suo album di debutto, Ahwar, reinventa radicalmente la musica popolare della sua terra natale ed esplora nuove frontiere sonore e armoniche. Per l’artista sarà l’ultimo tour prima del lancio del nuovo album che avverrà nel prossimo semestre. In entrambe le serate sarà possibile accedere alla mostra David Bowie / Steve Schapiro – America. Sogni. Diritti, esposta in sala Carroponte fino al 15 ottobre, ad un costo ridotto a 10 euro: settanta scatti che raccontano del sodalizio umano e artistico tra la pop star inglese David Bowie e il fotoreporter americano Steve Schapiro che, attraverso la sua macchina fotografica, ha testimoniato la storia della società americana della seconda metà del Novecento.

Chiusura

Domenica 29 ottobre, alle ore 21, all’interno del teatro di posa Studio 1, andrà in scena il format culturale Lives – Le vite estreme dell’arte, a cura di Nicola Ballario, con Rodrigo D’Erasmo e special guest il chitarrista Roberto Angelini, durante il quale si parlerà dell’artista Maurizio Cattelan. Con l’occasione sarà possibile accedere alla mostra temporanea Tra cane e lupo, dell’artista Cristiano Carotti, esposta in Sala Carroponte dal 28 ottobre 2023. Tutti gli eventi musicali sono gratuiti, con accesso su prenotazione tramite il sito eventbrite.it, per un massimo di 80 posti per gli eventi del 6 e del 13 ottobre e per un massimo di 200 posti per l’evento del 29 ottobre.