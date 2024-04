Terni, carambola di notte in via Narni. Due donne ferite. Possibile colpo di sonno

LE FOTO

Incidente nella notte fra domenica e lunedì – poco dopo le ore una – in via Narni, a Terni, arteria stradale che poche ore prima aveva visto accadere un altro sinistro con esiti purtroppo mortali. L’incidente, in questo caso, ha coinvolto tre autovetture ed il bilancio è di due donne finite in ospedale con conseguenze, fortunatamente, non gravi. Secondo una prima ricostruzione – sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante della questura di Terni – un giovane al volante di una Fiat Punto di colore giallo, proveniente dalla zona di Poscargano, una volta giunto all’altezza dell’incrocio con via Po ha perso il controllo del veicolo, forse a causa di un colpo di sonno. L’auto ha così invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Peugeot 208 condotta da una donna, e poi sempre la Punto si è ‘intraversata’ ed è stata colpita sulla fiancata destra da una terza autovettura, una Ford Ecosport anche in questo caso con al volante una donna. Sul posto si sono così portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e gli operatori del 118 che, dopo le prime cure in loco, hanno trasportato le due donne al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Il giovane alla guida della Fiat Punto invece, pur lamentando alcuni dolori, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nessuno dei coinvolti è risultato positivo ai test eseguiti dal personale della polizia di Stato. Le operazioni di pulizia e ripristino della strada sono state eseguite dagli addetti di Area Sicura.