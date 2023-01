Terni: carambola in Lungonera Savoia. Coinvolte tre auto

Incidente stradale nella prima serata di martedì in Lungonera Savoia, a Terni. Un’autovettura – Citroen – condotta da una donna è finita contro una Peugeot in sosta che, a sua volta, ha urtato una Fiat Panda parcheggiata lungo la carreggiata. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con viale Brenta. Illesa la conducente della Citroen che non ha avuto necessità di trasporto al pronto soccorso da parte degli operatori del 118, comunque intervenuti sul posto a scopo precauzionale. Il timore di un principio di incendio nel vano motore della Citroen ha portato anche all’intervento dei vigili del fuoco che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Sul posto, per la gestione della viabilità, si sono portati i carabinieri del Nor di Terni, i finanzieri del Gruppo di Terni e quindi – per i rilievi – gli agenti della polizia Locale ternana.

