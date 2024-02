Terni, Cardeto: finisce con l’auto contro un’altra ferma in sosta

Incidente stradale all’alba di mercoledì, intorno alle ore 6, in via Battisti – zona Cardeto – a Terni. Un 27enne al volante di un’autovettura Bmw, ne ha perso il controllo – forse per una banale distrazione – finendo contro una Volkswagen Golf ferma in sosta a lato della carreggiata e senza nessuno a bordo. In seguito all’impatto, violento e che ha causato numerosi danni, sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni e gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata. Nessuno è rimasto ferito e, in seguito al sinistro, il conducente della Bmw e il proprietario della Golf – che al momento dell’incidente si trovava nel bar antistante – hanno sottoscritto il Cid.

