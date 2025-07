«Ho ancora un anno di mandato come presidente dell’assemblea dei soci, a cui tengo molto. Credo che il mio attaccamento alla collettività dovrebbe avere altri sviluppi, ma se si fa riferimento ad un mio ingresso in politica, siamo ancora molto lontani». Un’apertura e, comunque, non certo una chiusura da parte di Luigi Carlini, già numero uno della Fondazione Carit per due mandati, rispetto ad un suo impegno per il territorio in ambiti diversi da palazzo Montani Leoni, che ha guidato dal maggio 2016 al gennaio 2025. Parole pronunciate proprio in occasione della presentazione del bilancio di mandato, curato dalla Luiss Business School.

«In questo momento Terni ha un sindaco e un’amministrazione che ci rappresentano degnamente, in modo brillante – ha aggiunto Carlini -. La mia estrazione culturale è estranea a qualsiasi ideologia, sono soltanto legato profondamente ad un territorio che mi ha dato molto. Eventuali impegni futuri saranno valutati con attenzione, con il tempo. Ad oggi non posso dare una risposta definitiva».

La presentazione del bilancio 2016-2024, introdotta dalle parole dell’attuale presidente della Fondazione Emiliano Strinati («con Luigi Carlini non abbiamo solo erogato fondi, ma siamo stati protagonisti della vita pubblica in modo assolutamente innovativo, anche nelle fasi meno semplici come quella del Covid»), è stata curata per larga parte dal professor Cristiano Busco della Luiss Business School, anche lui ternano.

«In otto anni – ha detto – sono stati erogati quasi 73 milioni di euro e realizzati ben 1.822 progetti, dieci dei quali hanno impattato su circa 70 mila beneficiari. Ma la Fondazione Carit, sotto la guida-Carlini, ha saputo anche dialogare e far dialogare i diversi stakeholder, ha dimostrato profonde capacità strategiche di dialogo e ascolto, è stata innovativa anche sui piani dell’impatto sociale e della sostenibilità a 360 gradi. L’auspicio – ha concluso il professor Busco – è che un percorso così virtuoso, prosegua nel tempo».

Dalla cultura ai grandi eventi dell’arte, dalle opere pubbliche alla sanità, dalla ricerca alla scuola, fino a volontariato, filantropia, sviluppo locale. Sono stati tanti gli interventi ‘messi a terra’, il cui senso è stato in ampia parte illustrato anche dal professor Simone Budini della Luiss Business School. Con un ricordo ed un pensiero speciali per Ulrico Dragoni, vice presidente della Fondazione nel primo mandato-Carlini, scomparso nel maggio del 2023. Poi, ‘palla’ di nuovo all’ex presidente: «Non tutti gli obiettivi sono stati centrati – ha detto Luigi Carlini – ma questo bilancio ci fornisce numeri e dati che consentono di comprendere come abbiamo operato e come muoverci in futuro. La Fondazione Carit è profondamente radicata sul territorio, conta 151 soci ordinari e 3 di diritto. Dopo la svolta, l’apertura impressa a suo tempo dal presidente Mario Fornaci, mi sono trovato a coordinare una squadra eccezionale. Il primo consiglio, con un maestro come Chicco Dragoni, il sostegno del direttore Cesare Di Erasmo, e poi il secondo consiglio con a fianco Massimo Valigi. Senza dimenticare il ruolo di Anna Ciccarelli che è centrale non solo per la sua conoscenza dell’arte. La collaborazione delle istituzioni poi, dal Comune di Terni a quello di Narni e tutti quelli del territorio, è stata sempre massima».

Poi, di nuovo, sull’attuaità. «Rammarichi particolari non ne ho, ma c’è un’idea progettuale che vorrei vedere realizzata. Parlo del nuovo ospedale di Terni: le grando opere hanno bisogno di tempo ma sono allo studio forme di intervento più snelle, nel nostro spirito di ‘facilitatori’». Sempre sul capitolo ‘opere’, con la Fondazione in prima linea nel restauro dell’anfiteatro romano, della fontana di piazza Tacito: «Ma anche l’acquisto di palazzo Gregori-Canali (oggi Morelli, ndR) non è secondario, perché potrà essere un polo centrale nella vita culturale della città».

E su palaTerni e teatro ‘Verdi’? «Credo molto nel nuovo ‘Verdi’, che ci è costato non in termini economici ma di impegno sul piano normativo e burocratico. Apprezzo l’azione del Comune che ha inteso togliere il ‘ridotto’ e snellire i lavori con un unico stralcio. Sul palaTerni (in stand-by c’è ancora il contributo di 2 milioni di euro da parte della Fondazione, ndR) ritengo possa diventare un grande polo di eventi, non solo sportivi. Ad oggi non siamo ancora riusciti a perfezionare la nostra erogazione, ma c’è fiducia”. “Non abbiamo nulla da rimproverarci – gli ha fatto eco il presidente Strinati – perché la somma può essere erogata solo se occorrono determinate condizioni e c’è un parere legale preciso. Ho grande fiducia che la collaborazione con il sindaco Stefano Bandecchi possa sbloccare definitivamente questa partita e in settimana avremo un incontro, spero decisivo».

