Il 1° settembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per il sostituto commissario di pubblica sicurezza Carlo Padronetti: al compimento dei 60 anni ha salutato la polizia di Stato, dopo aver passato la maggior parte della propria vita – quasi 40 anni – al servizio dell’istituzione, dedicandosi con impegno e professionalità alla sicurezza dei cittadini.

Entrato come agente nel 1986, al termine del corso nella Scuola allievi agenti di Alessandria, ha prestato servizio al 1° Reparto Mobile di Roma per poi essere trasferito a quello di Vibo Valentia. Dopo un periodo trascorso al Reparto Mobile di Firenze, nel 1991 è tornato nella sua Terni dove ha lavorato nell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura (squadra Volante) e successivamente, dal 2003, nella Sezione operativa per la sicurezza cibernetica (Sosc, nota fino al 2022 con il nome di ‘polizia Postale e delle comunicazioni’).

Numerose le indagini effettuate sotto la sua direzione da questa specialità della polizia di Stato: investigazioni accurate che hanno portato ad arresti e denunce di soggetti responsabili di crimini odiosi, reati che vanno a ledere i diritti delle persone più fragili come gli anziani, i minori, le persone che attraversano periodi difficili della loro vita e perciò più esposte a truffe, inganni, raggiri, online e al telefono, fino ad arrivare negli ultimi anni a cadere vittime di ricatti sessuali (sex extortion, revenge porn), atti persecutori (stalking), truffe, furti di identità (hacking, phishing). Tutte indagini molto delicate, non ultime quelle relative al contrasto al cyberbullismo.

Particolare è stata la dedizione del sostituto commissario Padronetti che, insieme ad una squadra molto affiatata, ha assicurato alla giustizia criminali, provenienti anche da diverse parti d’Italia che, privi di scrupoli, hanno tentato di danneggiare persone di Terni e di tutta la provincia.

Un aspetto significativo della sua direzione della Sosc ternana è stata l’attività rivolta ai più giovani, attraverso incontri informativi e formativi nelle scuole, per educare gli studenti all’uso sicuro del web e parlare dei rischi connessi ai reati informatici che hanno come obiettivo proprio i bambini e i ragazzi. Una gestione moderna e a tutto tondo della Sezione, con rapporti continui anche con i cosiddetti ‘giganti del web’, le grandi aziende tecnologiche che dominano il mercato globale, così da non lasciare niente di intentato per arrivare a scoprire l’identità degli autori dei reati. Ora, però, è arrivato anche per lui il momento di godere del meritato riposo dopo una vita dedicata alla polizia di Stato e ai cittadini.