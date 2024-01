Terni, Carsulae: c’è la II Tacitus Cross. «Vieni a correre nella storia»

Si rinnova a Terni l’appuntamento con la ‘Tacitus Cross’ dopo l’edizione debutto del 2023. L’appuntamento nello splendido scenario dell’area archeologica di Carsulae è fissato per domenica 4 febbraio: l’evento sarà valido come 2° trofeo nazionale di corsa campestre e 3° tappa del Criterium umbro di corsa campestre 2024. La manifestazione è organizzata dalla Ternana Marathon Club con il contributo della fondazione Carit ed il patrocinio di Comune, Coni e Sport e Salute. Le categorie interessate sono esordienti, ragazzi/e, cadetti/e, allievi, juniores, assoluti e master con distanze che vanno dai 7,5 chilometri per i più grandi ai 200 metri per i classe 2017/2018. «Vieni a correre nella storia», l’invito per gli sportivi e gli appassionati del settore.

Condividi questo articolo su