di S.F.

Procedura di mobilità per l’edilizia residenziale pubblica, novità in arrivo a Terni. C’è il via libera alla predisposizione di due bandi – nulla c’entrano con quello generale del 2023 – per un totale di 10 alloggi da mettere a disposizione dei nuclei familiari sulla base del protocollo operativo approvato nell’aprile del 2011.

Un passaggio annunciato nelle scorse settimane e che ora vede la ‘luce’ con uno specifico atto dell’esecutivo Bandecchi. Tutto ciò perché alla direzione welfare sono arrivate «numerose domande di mobilità, in particolare da nuclei familiari che, a causa di grave sopravvenuta malattia invalidante di uno o più componenti, si sono venuti a trovare nella condizione di vivere in un alloggio non più adeguato alle loro mutate esigenze di salute». Gli avvisi saranno due: il primo per sopravvenute variazioni del nucleo che hanno determinato il sovraffollamento dell’alloggio, il secondo per inidoneità dell’abitazione con «particolare riferimento alla presenza di componenti portatori di handicap e di anziani». Ovviamente ci sono state interlocuzioni con Ater.

Dieci gli immobili a disposizione. Sono quattro in via XX Settembre (per sopravvenute variazioni del nucleo), cinque in via San Lucio e l’ultimo in via Cadore (questi sei per l’inidoneità citata sopra), a borgo Bovio. «Il susseguirsi di bandi generali di assegnazione degli alloggi e dell’individuazione di un numero adeguato di alloggi per le assegnazioni, ha di fatto notevolmente complicato destinare alloggi alla mobilità in misura tale da poter soddisfare un ragionevole numero di richieste», viene specificato nel documento istruttorio firmato dalla dirigente e responsabile del procedimento Donatella Accardo.

Sull’argomento ci sono stati diversi confronti tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. In tal senso è stata «condivisa la necessità di procedere alla emanazione di avvisi di mobilità». Per quel che concerne via San Lucio, gli alloggi saranno a disposizione entro novembre 2025. La mobilità degli assegnatari non sarà un obiettivo operativo e di performance della direzione coinvolta. A firmare per la parte politica è l’assessore Giovanni Maggi.