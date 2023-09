Terni, case popolari: Fiorelli e Kenny in commissione. FdI out: «Convergenza AP-PD-M5S»

La commissione per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale sociale. C’è questo tema dietro un nuovo scontro politico a Terni: lunedì mattina a palazzo Spada c’è stata la votazione e FdI, esclusa, attacca.

Chi c’è

I membri effettivi sono Federica Mengaroni (Ap) con 17 voti per la maggioranza e Claudio Fiorelli (M5S) con 9 per la minoranza. I supplenti sono Maria Elena Gambini (AP) e Josè Kenny (Innovare per Terni). FdI è tagliata fuori: «I voti non mentono. La convergenza – la nota – tra Alternativa popolare, il Pd e il Movimento 5 stelle non risparmia più nessuna carica. Oggi si è consumata per la elezione dei membri supplenti ed effettivi di minoranza. Sono risultati eletti Fiorelli con l’aiuto dei voti della maggioranza nonostante il voto del centrodestra sia stato compatto per Marco Cecconi (membro effettivo) e Roberto Pastura (membro supplente ). Scambio di cortesia, accordo, felice coincidenza? Lasciamo ai cittadini la risposta». In commissione comunale ci sarà anche la dirigente Donatella Accardo, la Rup della direzione welfare Erminia Bonini, un sindacalista, un esperto amministrativo ed un membro regionale dell’Ater. I rappresentanti del Comune non hanno diritto di voto.