Case popolari a Terni, eterna ‘maretta’. I sindacati tornano ad attaccare il Comune in merito alle assegnazioni legate alla graduatoria del 2023.

LA BAGARRE DEL 2023 TRA I SINDACATI E IL COMUNE

«Con trenta alloggi di edilizia residenziale pubblica già a disposizione nel comune di Terni e che devono essere soltanto assegnati, dobbiamo denunciare che dal 17 luglio scorso non viene più convocata la commissione comunale che valuta le domande. Abbiamo già sollecitato il Comune, considerato che negli ultimi due mesi sono state ripristinate le corrette relazioni sindacali, e ora estendiamo l’appello anche al sindaco Bandecchi che si è sempre detto sensibile sulle tematiche del disagio sociale, affinché si rimuovano tutti gli ostacoli che impediscono di riunire tale commissione», spiegano le organizzazioni sindacali Sunia, Sicet e Uniat.

21 MARZO 2024, LA PRIMA AUDIZIONE: L’SOS PERENNE PER GLI ALLOGGI

I sindacati rialzano il tiro: «È una vergogna che ci siano tante famiglie che dal 2023 aspettano di avere la casa popolare e magari non gli viene assegnata soltanto per motivi burocratici. Parliamo di persone sfrattate, che vivono con la pensione minima o che hanno comunque un Isee bassissimo e che qualche volta sono costrette a scegliere se pagare l’affitto oppure mangiare». Ad illustrare la questione sono stati Rossano Iannoni per Sunia Umbria, Matteo Lattanzi per Sunia Terni, Gino Bernardini per Sicet Umbria e Jacopo Desantis per Uniat Terni.

FEBBRAIO 2024, EMERGENZA ABITATIVA: ACCARDO FIRMA PER LE ASSEGNAZIONI

NOVEMBRE 2023, EMERGENZA ABITATIVA: 7 AMMESSI SU 42, LA GRADUATORIA

«L’ultima convocazione della commissione è stata fatta ormai tre mesi fa ma intanto numerosissime persone, che hanno un alto punteggio in graduatoria, aspettano e vivono nel disagio. E tale situazione interessa anche coloro che hanno un punteggio leggermente inferiore, ma che potrebbero comunque rientrare in graduatoria in caso di esclusioni. Si tratterebbe – concludono i sindacati – comunque soltanto dell’ultimo passaggio burocratico prima dell’assegnazione finale, cioè la verifica di tutti i requisiti necessari e di tutte le domande e i documenti già presentati. Non sappiamo quali siano le difficoltà all’interno degli uffici preposti, ma a questo punto dobbiamo chiedere pubblicamente all’amministrazione comunale che si intervenga in qualche modo. Altrimenti tali famiglie saranno costrette a manifestare il loro disagio direttamente sotto il Comune». Vedremo gli sviluppi.

