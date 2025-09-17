Un accertamento tecnico irripetibile, oltre quello già eseguito presso il comando provinciale di Terni sui dispositivi telefonici e informatici, che vedrà impegnati i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris), a Roma, dalla mattinata di mercoledì. L’esame, che avrebbe natura ‘biologica’ e in particolare ‘tossicologica’, è stato disposto dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri nel contesto dell’indagine sulla morte di Andrea Fiorelli, l’ex maresciallo capo della Guardia di finanza di Terni trovato senza vita la sera del 22 agosto scorso nell’abitazione familiare di strada di Prisciano.
L’inizio delle operazioni fa seguito alle nuove escussioni dei testimoni più vicini al Fiorelli – la moglie (assistita dall’avvocato Roberto Romani), la figlia (dal collega Massimo Oreste Finotto), il figlio (avvocati Francesco Salvatore Donzelli e Marco Ravasio), la fidanzata di quest’ultimo – avvenute, come riportato in prima battuta da ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo a firma di Nicoletta Gigli, fra la giornata di lunedì e quella di martedì, e andate avanti diverse ore, presso il comando provinciale dell’Arma in via Radice.
In merito agli accertamenti iniziati mercoledì a Roma, intanto, gli avvocati Donzelli e Ravasio che assistono il figlio del 59enne, hanno depositato un’istanza di rinvio al pm, sostenendo sia il superamento dei termini per la notifica dell’atto che la presenza di errori materiali nell’oggetto.
Le testimonianze-bis e i nuovi accertamenti irripetibili del Ris, peraltro temporalmente contigui, confermano come l’indagine prosegua a ritmi sempre più serrati, per chiarire definitivamente se la morte dell’ex finanziere sia ascrivibile ad un gesto volontario compiuto dallo stesso o, all’opposto, sia la conseguenza di un’azione esterna. Andrea Fiorelli era stato trovato nel garage al seminterrato dell’abitazione, a bordo della sua auto – una Citroen C5 station Wagon – con lo sportello chiuso e le chiavi inserite. Sul collo, parte anteriore, il taglio fatale causato dalla motosega elettrica rinvenuta a terra, a poca distanza dall’auto, ancora connessa alla presa elettrica. Un puzzle la cui soluzione si avvicina.
