Sono iniziati martedì mattina alle ore 9, presso il comando provinciale dei carabinieri di Terni, gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi informatici – penne Usb, computer e smartphone – posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria nel corso delle indagini sulla morte di Andrea Fiorelli, il finanziere 59enne trovato senza vita la sera dello scorso 22 agosto all’interno del garage dell’abitazione familiare in strada di Prisciano.

Gli strumenti sono stati individuati dai carabinieri negli appartamenti sottoposti a sequestro dal pm titolare del fascicolo, Raffaele Pesiri, e gli accertamenti sono iniziati dai dispositivi Usb e proseguiranno con i laptop e quindi i telefoni, quest’ultimi finiti anche sotto la lente dei carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris), già a Terni nei giorni scorsi per eseguire tutta una serie di rilievi nella villetta di Prisciano.

Materiale che andrà ad integrare il fascicolo – l’indagine è iscritta con l’ipotesi di reato di ‘omicidio volontario’, senza indagati – da cui ci si attende una lettura completa della vicenda e, soprattutto, di capire se Andrea Fiorelli sia morto a seguito di un gesto volontario – quindi suicidio – o per un’azione esterna. Il 59enne era stato trovato a bordo della propria auto in garage, una Citroen station wagon con gli sportelli chiusi e la chiave inserita nel quadro, con un profondo taglio alla gola. Ferita causata dalla motosega che si trovava a terra, in prossimità dell’auto, ancora collegata alla presa elettrica.

Nel contesto degli accertamenti irripetibili di natura informatica, si sono attivati anche i legali dei familiari del 59enne – l’avvocato Roberto Romani per la moglie, i colleghi Francesco Salvatore Donzelli e Marco Ravasio per il figlio e l’avvocato Massimo Oreste Finotto per la figlia – con la nomina di un consulente di parte, l’esperto informatico Marco Burchi, da parte degli avvocati Donzelli e Ravasio.

