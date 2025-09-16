di S.F.

Cellulare durante l’esame di Stato 2025 ai licei ‘Angeloni’ – scienze umane -, il Consiglio di Stato chiude la partita. Martedì è stata pubblicata la sentenza breve dopo l’appello presentato dall’avvocato della studentessa coinvolta, Maria Di Paolo, per riformare il dispositivo del Tar Umbria: niente da fare, tutto confermato.

IL TAR UMBRIA RESPINGE IL RICORSO DELLA STUDENTESSA

Il caso ha riguarda una studentenssa esclusa dalle prove scritte e orali «dopo che i commissari di esame avevano rilevato – si legge nel riepilogo all’interno della sentenza del Consiglio di Stato – che la candidata stava utilizzando (nel corso della prima prova scritta di italiano sostenuta in data 18 giugno 2025) un telefono cellulare. Si trattava, in particolare, di un secondo cellulare indebitamente introdotto in aula in aggiunta al primo cellulare che la candidata aveva ritualmente consegnato alla commissione d’esame (come da regole di svolgimento dell’esame) prima dell’inizio della prova». A giudicare la sezione VII del presidente Claudio Contessa.

IL GIUDIZIO CAUTELARE DEL 19 GIUGNO: ISTANZA ACCOLTA

Ben otto i motivi di censura proposti in appello rispetto alla sentenza del Tar. Come ad esempio il fatto che «il primo giudice non si sarebbe innanzitutto avveduto del fatto che l’art. 95 del r.d. n. 653/1925 (di cui il giudice di prime cure fa menzione al fine di individuare la base legale del potere amministrativo esercitato nel caso de quo) sarebbe stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 56/2025, ciò che avrebbe fatto venir meno – in tesi – la stessa fonte normativa del provvedimento sanzionatorio impugnato nella vicenda de qua». Oppure come non sia vero «che il provvedimento sanzionatorio avrebbe rivestito carattere di urgenza, atteso che era ben possibile (come poi peraltro accaduto in esecuzione del decreto cautelare) indire prove suppletive/aggiuntive a distanza di qualche giorno». Di mezzo anche disturbi d’ansia «seri e rilevanti». Il Consiglio di Stato invece conferma il primo grado.

«L’appello è infondato e va quindi respinto», spiegano i magistrati amministrativi. Tra le ragioni del no c’è il «verbale della commissione di esame (mai sottoposto ad alcuna querela di falso) che attesta inequivocabilmente l’intervenuto ‘utilizzo’ del cellulare» e il fatto che «la pretesa della parte appellante di tracciare una labile linea di distinzione tra l’utilizzo e il mero ‘maneggiamento’ del cellulare – oltre a basarsi su premesse logiche poco persuasive – si infrange comunque sul dato letterale del verbale». Oltre al presidente Contessa firma anche l’estensore Michele Tecchia.