Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta: 2° atto demolizione tre mesi dopo – Foto

Dal 9 ottobre al 25 gennaio, data prevista per l’eliminazione della prima ‘spalletta’ laterale della struttura. Oltre tre mesi dopo la lunga nottata – con tanto di imprevisti e polemiche – dello scorso autunno si sta per completare la demolizione del vecchio cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta, sopra il raccordo Terni/Orte: ditta Baronci Salvatore di nuovo in azione per lo sbancamento e la successiva rimozione dell’opera. Come noto Anas ha comunicato che dalla giornata odierna fino alle 18 di venerdì 27 la viabilità sarà adeguata alle necessità dei lavori. La nuova struttura sarà posizionata in primavera dalla 2P Asfalti di Roma, vincitrice dell’appalto nell’estate 2021.

