Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta: «Quando si riapre?»

Ci siamo, metà novembre è arrivato e allo stato attuale non c’è l’annuncio dell’apertura del nuovo cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta. In tal senso è stata depositata un’interrogazione a firma dei consiglieri Pd e Innovare per Terni: «A distanza di tredici mesi dalla demolizione – sottolineano Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli, Francesco Filipponi e Josè Kenny – del vecchio ponte, i lavori di completamento del ponte al termine della bretella sembrano essere fermi ed il cantiere procede a rilento ed in assoluto ritardo sui tempi stabiliti. Abbiamo appreso dalla stampa di una seconda proroga, con il cantiere che sarebbe dovuto terminare a metà novembre, ovvero con quasi un anno di ritardo rispetto a quanto inizialmente stabilito per il fine lavori. Ad oggi sembra non sia possibile rispettare neanche questo termine». Da qui l’input per conoscere i tempi per la consegna e il via libera. Del tema ne avevano parlato ad agosto l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi ed il Rup, l’ingegnere Leonardo Donati.

