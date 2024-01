Terni, cavalcavia Gabelletta-Maratta: prova di carico

Si avvicina l’apertura al traffico del nuovo cavalcavia lungo il collegamento Gabelletta-Maratta, a Terni. Siamo di fatto a due anni dalla consegna dei lavori – 27 gennaio 2022 – alla 2P Asfalti e da quanto appreso è stata fissata la data per la prova di carico, step propedeutico al collaudo e, infine, al via libera definitivo: allo stato attuale è prevista dalle 21 di martedì alle 6 della mattinata successiva. Con contestuale chiusura temporanea del raccordo Terni-Orte. Da ricordare che nelle scorse settimane, messi alle spalle i vari problemi di natura tecnica e di tempistiche con Anas, era stato annunciato il semaforo verde per gennaio 2024.

SI VA VERSO L’APERTURA – FOTOGALLERY (DICEMBRE 2023)

LUGLIO 2021, L’APPALTO IN MANO ALLA 2P ASFALTI PER 714 MILA EURO