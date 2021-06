Terni, cavalcavia viale Borzacchini chiuso ai mezzi pesanti

Condividi questo articolo su

















Le verifiche, inizialmente per alcuni pezzi di calcestruzzo caduti di recente, sono scattate mercoledì mattina. In campo vigili del fuoco di Terni e polizia Locale. Sotto la lente, a seguito di alcune segnalazioni, ci è finito il cavalcavia di viale Borzacchini, sopra via Radice e la linea ferroviaria, nei pressi del cimitero. Una infrastruttura decisiva per la viabilità cittadina. Gli accertamenti da parte degli organi competenti, uniti a quelli del Comune di Terni con personale dell’ufficio viabilità e della Protezione civile, hanno portato all’adozione di precisi provvedimenti. A partire dalla chiusura del traffico, sul cavalcavia, ai mezzi pesanti. Di seguito l’intervista al funzionario comunale Federico Nannurelli che spiega la situazione e le misure che scatteranno per il traffico veicolare.