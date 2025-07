Si chiama Lorenzo Viali, è nato a Terni nel 2002 ed è uno scrittore, sceneggiatore e autore di manga. Ora per lui c’è un romanzo civile che parla di identità negate, amori proibiti e guerra interiore: si tratta de ‘Il fu Italo Matteucci’. Tra storia, amicizia e ribellione.

«Concepito come un progetto narrativo in atti, costruito – viene sottolineato – con rigore letterario e struttura cinematografica, Il fu Italo Matteucci va ben oltre l’accezione di storico: è un racconto sull’identità, la libertà e la possibilità di cambiare destino, anche quando il sangue ti condanna». Il libro è ambientato nell’Italia degli anni Trenta e Quaranta e segue la vicenda di Italo Matteucci.

«L’epica storica si intreccia al dramma interiore: il romanzo affronta la solitudine adolescenziale, la salute mentale, l’omosessualità repressa, la frattura tra padri e figli e il peso della colpa ereditaria». Viali – al secolo Flavio – ha alle spalle cortometraggi e premi cinematografici. Parallelamente al romanzo, sta sviluppando The World, un manga shōnen pubblicato in inglese sulla piattaforma Manga Plus Creators di Shueisha.