Terni, Giorgia Malerba: ecco ‘No Good’ per la star di Tik Tok

‘No Good’. Questo il nome del nuovo singolo lanciato dalla star social – molto nota in particolar modo nel mondo di Tik Tok – ternana Giorgia Malerba, 21 anni compiuto lo scorso luglio, sviluppato in collaborazione con il rapper Mambolosco. Continua a crescere il successo della giovane, considerata una delle ‘regine’ italiane della piattaforma – dove ha già da tempo superato il milione di fans – made in China: la cantautrice, già protagonista con ‘Loca con te’, in questo caso ha realizzato il lavoro grazie alla partnership con gli autori Serena Brancale, Laura Di Lenola, Manuel Finotti e Roberto Pisoni, la supervisione artistica di Carlo Avarello e la produzione di Gorbaciof.

GIORGIA MALERBA STAR DI TIK TOK

Il successo

La Malerba – come ricorda Sky nell’articolo dedicato alla giovane star – lo scorso ottobre ha pubblicato un video che coinvolge anche il suo cane: è risultato il più visto su Tik Tok non solo in Italia, ma anche in Europa, con oltre 44 milioni di visualizzazioni e quasi 40 mila condivisioni.