Terni, atto formale: nasce piazzale Silvio Berlusconi

di S.F.

Ora c’è l’atto formale, approvato a ridosso del Natale. L’esecutivo Bandecchi ha deciso di intitolare l’area adiacente – il parcheggio pubblico – al PalaTerni a Silvio Berlusconi. L’idea era emersa già in autunno e l’organo di supporto per la toponomastica ha dato il suo assenso lo scorso 17 ottobre. Nella delibera ci sono poche righe per descrivere la figura di Berlusconi, deceduto il 12 giugno 2023: «Imprenditore televisivo, edile, editoriale e in numerosi campi dell’economia e della finanza, già Cavaliere del lavoro, fondatore di partito e leader politico, più volte presidente del consiglio dei ministri, presidente di club calcistici». Firmano l’assessore Marco Iapadre per la parte politica e il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini per quella tecnica. Con atto subordinato, come da prassi, al nulla-osta della prefettura. Per la rotatoria compresa tra via Giandimartalo di Vitalone, viale VIII Marzo, via Linda Malnati, via Campomicciolo, via Alfredo Urbinati e via Villa Fongoli c’è invece l’intitolazione a Gino Strada e Teresa Sarti: «Nel 1971 si sposano e nel 1994 fondano Emergency, associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà», il passaggio sottolineato nel documento.