Terni: «C’è l’incendio, correte». Ma era un grosso barbecue

Le segnalazioni, perché sono state più di una, sono arrivate nel tardo pomeriggio di venerdì al numero di emergenza 115 dei vigili del fuoco. Tutte relative ad un presunto incendio scoppiato sul terrazzo di un’abitazione di via Giandimartalo di Vitalone. Così il personale del comando ternano, convinto che ci fosse una situazione di reale emergenza, si è portato sul posto. E lì, con un sospiro di sollievo e anche un sorriso, ha scoperto che non era in atto alcun incendio: le fiamme notate dai cittadini che le hanno subito -prontamente – segnalate, erano relative a un grosso barbecue acceso sul terrazzo di un palazzo. Probabilmente per una grigliata di quelle importanti. E l’emergenza è presto rientrata.

Condividi questo articolo su