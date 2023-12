Terni, c’è ‘Suoni in Verno’: Marta del Grandi e Daniela Pas protagoniste

Tutto pronto a Terni con il ritorno di ‘Suoni in Verno’ a cura di Degustazioni Musicali. Il 30 dicembre e il 12 gennaio saranno protagoniste Marta del Grandi al Bloom e Daniela Pase al Caos.

Marta del Grandi

L’artista presenterà al Bloom il nuovo disco Selva: «Un lavoro intricato, scintillante, una raffinata suite devozionale di pop ingegnoso – viene sottolineato – che scorre senza sforzo, unendo complessità emotiva, arrangiamenti divini con un finale fantascientifico. Se il suo primo album “Until We Fossilize” ha mostrato tutte le qualità dell’approccio unico di Marta, in punta di piedi tra la polvere del Laurel Canyon, l’eterealismo lynchiano e le drammatiche colonne sonore di Morricone, “Selva” approfondisce il sottobosco, mostrando l’ambizione di realizzare un universo completamente nuovo, dove solo la forza della sua voce è il pilastro su cui costruire parole in libertà». Biglietto al costo di 15 euro e inizio del concerto previsto per le 22.

Daniela Pes

La 31enne presenterà il 12 gennaio l’album d’esordio Spira, vincitore del premio Tenco come miglior opera prima, avendo ottenuto un grande successo di critica e pubblico. Il disco è stato prodotto da IOSONOUNCANE ed è uscito il 14 aprile per l’etichetta Tanca Records su vinile e su tutte le piattaforme digitali. «Pes accede alla dimensione primordiale del linguaggio per definire un nuovo archetipo di comunicazione. Enigmatica come un oracolo greco, trasporta chi la ascolta nei meandri di un’iniziazione, dominati dalla fascinazione per gli aspetti magici della musica». Il costo è di 15 euro. Il mini abbonamento per assistere alle due esibizioni è invece di 25 euro.