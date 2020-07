Terni, cedole librarie: «Bene il Comune. Ora le librerie fatturino»

«Finalmente una buona notizia: le cedole librarie sono state fornite a tutti i plessi di Terni e la maggior parte delle scuole sta organizzando la consegna ai genitori, con un anticipo di circa tre mesi rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti». Ad affermarlo è il Comitato servizi educativi di Terni che sin dall’inizio ha seguito la questione-cedole.

«Adesso si torni alle modalità di prima»

«Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale, l’assessore Cinzia Fabrizi e tutto il personale coinvolto, per aver mantenuto gli impegni presi i primi di giugno. Ci sembra più che doveroso – aggiunge il Cosec – chiedere pubblicamente alle librerie di Terni di ritornare alla precedente gestione delle cedole, che non prevedeva la richiesta dell’anticipo alle famiglie, visto che al momento della consegna delle stesse è possibile fatturare, ribadiamo, con circa tre mesi di anticipo rispetto a quanto avvenuto negli anni passati».

Gli ‘inviti’

«Ricordiamo – aggiunge il Comitato – che la vicenda ha rappresentato una grave violazione del diritto allo studio, sospendendo di fatto la gratuità dei testi delle primarie garantita per legge. Auspichiamo che in futuro non si verifichi nuovamente una situazione del genere. Invitiamo altresì i genitori ad essere ligi e rapidi nella consegna delle cedole: insistete affinché non vi venga fatto anticipare alcunchè. Nell’eventualità in cui alcuni plessi stiano procrastinando l’avvio della procedura, preghiamo i dirigenti scolastici di ottemperare quanto prima alle richieste dell’amministrazione comunale».