Nella sala consiliare di palazzo Spada mercoledì mattina è stata presentata l’edizione ternana di ‘Sharper 2025 – Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici’, in programma venerdì 26 settembre. Questa quinta edizione ternana si articola tra scuole, Palasì, biblioteca comunale e teatro Secci. Dopo il successo del pre-evento al museo Diocesano con lo spettacolo ‘Vita di Marie Curie’, il programma entra nel vivo con: mercoledì 24 alle 21, Sharper Briccialdi strings al teatro Secci, con musiche di Mozart e Britten; venerdì 26 alle 10, Meet a PhD student, incontro tra studenti e dottorandi per raccontare il mondo della ricerca in modo accessibile; dalle 16 alle 20, esperimenti dimostrativi al Palasì, con focus su aerospazio e mobilità elettrica; alle 16.30, conferenza alla Bct ‘L’Umanesimo come chiave per un nuovo capitalismo’; alle 21, spettacolo teatrale ‘Lise Meitner e la fissione nucleare’ al teatro Secci, dedicato alla scienziata che contribuì alla scoperta della fissione, a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki.

Il professor Roberto Rettori, delegato per il settore orientamento, ha sottolineato come la ‘Notte dei ricercatori’ sia ormai «diventata un appuntamento che lega cittadini e università, uno strumento di comunicazione positiva che diffonde cultura e promuove il rispetto, primo motore di civiltà». L’assessore comunale con delega allo sviluppo economico, Sergio Cardinali, ha rimarcato la vocazione scientifica della città: «Terni vanta una lunga storia che intreccia il suo sviluppo alla scienza. Manifestazioni come questa sono parte di un percorso che vogliamo sviluppare con l’università durante tutto l’anno». Il professor Stefano Brancorsini, delegato del rettore per la sede di Terni e direttore del Polo scientifico didattico, ha ricordato come Sharper unisca «la tradizione industriale ternana al futuro della ricerca. Valorizza il metodo scientifico e mostra l’eccellenza della ricerca locale, rafforzando il legame con i cittadini e le istituzioni».

Per Irene Biagini di Psiquadro, «Sharper è nato come una festa della ricerca, oggi diffusa in 15 città. Terni è l’unica sede distaccata a partecipare, grazie all’impegno dell’Università di Perugia e al sostegno della fondazione Carit». Il professor Antonio Faba, membro del comitato tecnico–scientifico UniPg di Sharper, ha anticipato i contenuti: «Saranno 25 eventi in un’unica giornata. I giovani dottorandi racconteranno la loro esperienza agli studenti, mentre cittadini e famiglie potranno interagire con esperimenti, narrazioni e spettacoli». Infine, la dottoressa Piera Pandolfi, responsabile del settore ricerca UniPg, ha ringraziato i docenti e i ricercatori: «Un evento di questa portata richiede mesi di lavoro. Grazie all’impegno del personale universitario possiamo vivere una grande festa della ricerca, aprendo l’università alla città».

VIDEO – L’INTERVISTA A STEFANO BRANCORSINI