di M.L.S.

Il prossimo 13 settembre si terrà, presso la Società Canottieri di Piediluco, una cena con degustazione dei prodotti di eccellenti aziende locali. L’evento è organizzato dall’associazione Progetto Flavia per l’UGDH che da circa tre anni è impegnata nella raccolta fondi da destinare all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma che sta sviluppando un progetto di ricerca dedicato alla malattia genetica di Flavia: il deficit di UGDH.

Si tratta di una malattia genetica ultra rara di cui risultano affetti circa 40 bambini in tutto il mondo. La ricerca studiata dal dottor Diego Martinelli dell’Uoc di malattie metaboliche è stata avviata, grazie al sostegno finanziario dell’associazione ternana, nel luglio 2023 e sta avendo sviluppi importanti tanto da far pensare ad una prosecuzione del progetto, ulteriore rispetto a quello iniziale, e alla creazione di un apposito centro di riferimento.

La serata del 13 settembre vede ancora una volta grazie il supporto del Lions Club Sangemini Terni dei Naharti e sarà l’occasione per parlare nuovamente della sindrome da deficit di UGDH, dei progressi raggiunti dalla ricerca condotta presso l’ospedale romano e delle sue prospettive sia a breve che a lungo termine, ma sarà anche un’occasione di convivialità accompagnata dalla degustazione di vini del territorio, birre artigianali di alta qualità e di piatti studiati per esaltare l’abbinamento dei prodotti delle aziende aderenti. Saranno presenti durante la serata tutti i produttori per illustrare le caratteristiche degli ingredienti utilizzati per realizzare le varie portate, create unendo prodotti eccellenti del territorio ternano coltivati, selezionati e lavorati con la massima cura.

Nel tempo l’associazione ha ricevuto un grande affetto dalla città di Terni che si è mobilitata effettuando donazioni spontanee o partecipando ai vari eventi messi in campo. Molti gli imprenditori che hanno contribuito in maniera sostanziosa alla raccolta fondi dedicando anche le loro eccellenze agli eventi solidali realizzati. Il Birrificio Amerino, la Tenuta Cavalier Mazzocchi, le aziende Grani Antichi Umbri e Fattore Umbro hanno da subito partecipato alle attività dell’associazione e di nuovo consentiranno di realizzare una serata solidale, offrendo i loro prodotti a cui si aggiungeranno anche la Anasetti Olio e Tartufo e Delilife.

Ci sarà anche una breve intervista condotta dal giornalista Ivano Mari, da sempre pronto ad aiutare l’associazione, a Leanne Frezzini e Giacomo Giorgi, di ritorno dagli 800 chilometri del cammino portoghese di Santiago di Compostela, arrivati fino a Finisterre e Muxia parlando della malattia di Flavia e dell’associazione che porta il suo nome per sensibilizzare, anche oltre il nostro territorio, quanti incontravano lungo il percorso.