Terni, cenano e si alzano «per andare a fumare». Poi scappano senza pagare

Dai e ridai ci si può stufare. E allora si utilizzano i social per far capire che non si lascia più andare: il fatto è accaduto lunedì sera a Terni e riguarda il ristorante Duomila di borgo Rivo.

L’appello

«Ci dispiace fare questo post – spiega l’attività – ma ci sembrava necessario. Questa sera 30 gennaio, verso le 21.30 un gruppo di tre ragazzi ha lasciato il locale senza pagare (tavolo 68) dicendo che andavano a fumare. Siamo stanchi per questo comportamento e non abbiamo mai preso posizione in merito, abbiamo sempre lasciato andare. Ma questa volta ci vogliamo tutelare per questo chiediamo a questi tre ragazzi di tornare al locale e di pagare. Nel caso non tornino a pagare, dovremo prendere provvedimenti legali ed avviare la procedura di denuncia. Ci fidiamo dei nostri clienti ma non sopportiamo questo comportamento scorretto. Grazie». Avviso lanciato, cliente mezzo salvato.